В Москве девушка украла 108 тысяч у новой подруги в ночном клубе

Пропажу крупной суммы пострадавшая обнаружила после вечеринки в ночь на 24 октября. Момент кражи попал на камеры наблюдения заведения. На записях видно, как подруга забирает деньги.



Позже пострадавшая предъявила видеозапись, знакомая вернула 60 тыс. рублей. Оставшиеся 48 она обещала перевести потом, но до сих пор не сделала этого. Свои действия девушка объясняет задержками со стороны банка. Но подтверждающих документов не предоставила.



В финансовой организации москвичке рассказали, что никаких операций по счету не фиксировали. Она направила обидчице досудебную претензию. Если остаток не вернется, девушка намерена обратиться в полицию.



Ранее сообщали, что в столице домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры.

