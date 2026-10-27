В Москве девушка украла 108 тысяч у новой подруги в ночном клубе
Москвичка лишилась 108 тыс. рублей после похода в ночной клуб с новой знакомой. Девушки познакомились около двух недель назад. Об этом пишет РЕН ТВ.
Пропажу крупной суммы пострадавшая обнаружила после вечеринки в ночь на 24 октября. Момент кражи попал на камеры наблюдения заведения. На записях видно, как подруга забирает деньги.
Позже пострадавшая предъявила видеозапись, знакомая вернула 60 тыс. рублей. Оставшиеся 48 она обещала перевести потом, но до сих пор не сделала этого. Свои действия девушка объясняет задержками со стороны банка. Но подтверждающих документов не предоставила.
В финансовой организации москвичке рассказали, что никаких операций по счету не фиксировали. Она направила обидчице досудебную претензию. Если остаток не вернется, девушка намерена обратиться в полицию.
Ранее сообщали, что в столице домработница похитила 155 золотых слитков из квартиры.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мбаппе извинился перед Китаем за неудачную шутку на трех языках
- В Москве девушка украла 108 тысяч у новой подруги в ночном клубе
- Ушаков: вопрос о переговорщике от Европы решат на более позднем этапе
- «Можно было и не извиняться»: Как спектакль Хабенского «обобрал» Казань
- Владельцев квестов в России заподозрили в финансировании ВСУ
- В Госдуме раскрыли налоговую хитрость для супругов при покупке жилья
- Экологи РАН рассказали, как завезенные животные угрожают природе
- Ушаков рассказал подробности разговора Путина со Стуббом и Стере
- Лантратова: Нарушений режима тишины в Алешках не зафиксировано
- Россиянам рассказали, как следует бороться с шумными заведениями в домах