«Я все-таки не продюсер. Но гастрольные спектакли всегда дороже. Особенно, если в них участвуют звезды. Можно вспомнить историю “чудесного” рэпера, который у нас продавался, да так и не выступил, какие там были цены. Так что это не первый случай и вовсе не нонсенс, когда билеты на представление зашкаливают в Москве и московских театрах», – считает Кантор.

Критик отметил, что если постановку везут в регионы из Москвы или Питера, цены на билеты будут в два-три раза дороже привычных.

«Зависит от региона. Если это гастроли в Москве, то, думаю, переплюнуть московские цены мало кто может. А вот если из столичных городов – из Москвы и Петербурга – то в два-три раза дороже цены», – добавил Кантор.

Ранее Владимир Кантор рассказывал НСН, какие сложности вызывает работа в театре у киноактеров.

