«Можно было и не извиняться»: Как спектакль Хабенского «обобрал» Казань

Цены на гастрольные спектакли всегда выше, особенно если в них участвуют звезды, заявил НСН Владимир Кантор, объяснив высокую стоимость билетов на постановку.

В билетах по 30 тысяч рублей на «Кабалу святош» в Казани нет ничего удивительного, учитывая, что постановку показывали в рамках гастролей столичного театра, сказал НСН театральный критик Владимир Кантор.

Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский иронично извинился перед зрителями за стоимость билетов на постановку в Казани. Места в партере стоили 30 тысяч рублей. Несмотря на это, оба спектакля были полностью раскуплены за несколько дней. По мнению Владимира Кантора, в высоких ценах нет ничего удивительного.

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«Я все-таки не продюсер. Но гастрольные спектакли всегда дороже. Особенно, если в них участвуют звезды. Можно вспомнить историю “чудесного” рэпера, который у нас продавался, да так и не выступил, какие там были цены. Так что это не первый случай и вовсе не нонсенс, когда билеты на представление зашкаливают в Москве и московских театрах», – считает Кантор.

Критик отметил, что если постановку везут в регионы из Москвы или Питера, цены на билеты будут в два-три раза дороже привычных.

«Зависит от региона. Если это гастроли в Москве, то, думаю, переплюнуть московские цены мало кто может. А вот если из столичных городов – из Москвы и Петербурга – то в два-три раза дороже цены», – добавил Кантор.

Ранее Владимир Кантор рассказывал НСН, какие сложности вызывает работа в театре у киноактеров.

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ФОТО: ТАСС / Алексей Смагин
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