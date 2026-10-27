«Можно было и не извиняться»: Как спектакль Хабенского «обобрал» Казань
Цены на гастрольные спектакли всегда выше, особенно если в них участвуют звезды, заявил НСН Владимир Кантор, объяснив высокую стоимость билетов на постановку.
В билетах по 30 тысяч рублей на «Кабалу святош» в Казани нет ничего удивительного, учитывая, что постановку показывали в рамках гастролей столичного театра, сказал НСН театральный критик Владимир Кантор.
Худрук МХТ имени Чехова Константин Хабенский иронично извинился перед зрителями за стоимость билетов на постановку в Казани. Места в партере стоили 30 тысяч рублей. Несмотря на это, оба спектакля были полностью раскуплены за несколько дней. По мнению Владимира Кантора, в высоких ценах нет ничего удивительного.
«Я все-таки не продюсер. Но гастрольные спектакли всегда дороже. Особенно, если в них участвуют звезды. Можно вспомнить историю “чудесного” рэпера, который у нас продавался, да так и не выступил, какие там были цены. Так что это не первый случай и вовсе не нонсенс, когда билеты на представление зашкаливают в Москве и московских театрах», – считает Кантор.
Критик отметил, что если постановку везут в регионы из Москвы или Питера, цены на билеты будут в два-три раза дороже привычных.
«Зависит от региона. Если это гастроли в Москве, то, думаю, переплюнуть московские цены мало кто может. А вот если из столичных городов – из Москвы и Петербурга – то в два-три раза дороже цены», – добавил Кантор.
Ранее Владимир Кантор рассказывал НСН, какие сложности вызывает работа в театре у киноактеров.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Мбаппе извинился перед Китаем за неудачную шутку на трех языках
- В Москве девушка украла 108 тысяч у новой подруги в ночном клубе
- Ушаков: вопрос о переговорщике от Европы решат на более позднем этапе
- «Можно было и не извиняться»: Как спектакль Хабенского «обобрал» Казань
- Владельцев квестов в России заподозрили в финансировании ВСУ
- В Госдуме раскрыли налоговую хитрость для супругов при покупке жилья
- Экологи РАН рассказали, как завезенные животные угрожают природе
- Ушаков рассказал подробности разговора Путина со Стуббом и Стере
- Лантратова: Нарушений режима тишины в Алешках не зафиксировано
- Россиянам рассказали, как следует бороться с шумными заведениями в домах