Ушаков: вопрос о переговорщике от Европы решат на более позднем этапе

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил «Известиям», что вопрос о том, кто будет представлять Европу на переговорах по украинскому урегулированию, будет решаться на гораздо более позднем этапе.

Скандинавский контакт: Что означает разговор Путина со Стуббом и Стере

Так он прокомментировал итоги телефонного разговора Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере. По его словам, обсуждение было содержательным и важным прежде всего для двух северных стран.

Ушаков добавил, что сейчас речь идет лишь о договоренности возобновить трехсторонние переговоры в Абу-Даби между представителями России, Украины и США. Диалог с Вашингтоном идет в рабочем режиме. Все хотят провести в ноябре.

До этого помощник президента России рассказал подробности разговора Путина со Стуббом и Стере.

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ФОТО: ТАСС / Владимир Смирнов
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