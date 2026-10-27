Ушаков: вопрос о переговорщике от Европы решат на более позднем этапе

Так он прокомментировал итоги телефонного разговора Владимира Путина с лидерами Финляндии и Норвегии Александром Стуббом и Йонасом Гаром Стере. По его словам, обсуждение было содержательным и важным прежде всего для двух северных стран.



Ушаков добавил, что сейчас речь идет лишь о договоренности возобновить трехсторонние переговоры в Абу-Даби между представителями России, Украины и США. Диалог с Вашингтоном идет в рабочем режиме. Все хотят провести в ноябре.



До этого помощник президента России рассказал подробности разговора Путина со Стуббом и Стере.

