Светлаков: Баррикадировали входы в коридор диванами
Российский актер и телеведущий Сергей Светлаков рассказал, как пережил теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл».
Его слова опубликовала в Telegram телеведущая Ксения Собчак. Актер рассказал, что террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, над которым располагаются ложи, где и находился Светлаков. Услышавшие выстрелы люди побежали к сцене, а актер и его сопровождающие выбежали в узкий коридор, где образовалась толпа из несколько десятков человек.
После того как все зрители вышли из лож, менеджер закрыла выходы, так как была опасность, что оттуда зайдут террористы. Затем Светлаков и еще несколько человек стали баррикадировать входы в коридор стульями и диванами.
После этого повалил дым, который актер назвал «сильным и вонючим». Через 15-20 минут после теракта менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе, которое оказалось в дыму.
Оказавшись на улице, Светлаков и его спутники без одежды бежали несколько километров до того места, где была припаркована машина жены актера, которая опоздала на концерт. Телеведущий назвал пережитое «адом».
Ранее стало известно, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» в момент теракта находился спортивный комментатор Виктор Гусев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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