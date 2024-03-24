Светлаков: Баррикадировали входы в коридор диванами

Его слова опубликовала в Telegram телеведущая Ксения Собчак. Актер рассказал, что террористы вошли в зал со стороны амфитеатра, над которым располагаются ложи, где и находился Светлаков. Услышавшие выстрелы люди побежали к сцене, а актер и его сопровождающие выбежали в узкий коридор, где образовалась толпа из несколько десятков человек.

После того как все зрители вышли из лож, менеджер закрыла выходы, так как была опасность, что оттуда зайдут террористы. Затем Светлаков и еще несколько человек стали баррикадировать входы в коридор стульями и диванами.

После этого повалил дым, который актер назвал «сильным и вонючим». Через 15-20 минут после теракта менеджер предложила открыть несколько дверей и по лестнице выбежать группой через фойе, которое оказалось в дыму.

Оказавшись на улице, Светлаков и его спутники без одежды бежали несколько километров до того места, где была припаркована машина жены актера, которая опоздала на концерт. Телеведущий назвал пережитое «адом».

Ранее стало известно, что в концертном зале «Крокус Сити Холл» в момент теракта находился спортивный комментатор Виктор Гусев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

