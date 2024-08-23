«Зомби-пожары»: Горная местность осложняет тушение пожара на Домбае

По словам собеседника НСН, в Якутии и Забайкалье наблюдаются длительные тлеющие пожары большой площади, в то время, как на юге страны пожары чаще случаются на небольшой территории и по вине человека.

«До недавнего времени Мурманская область сильно горела, сейчас погода стала получше, однако отдельные тлеющие пожары сохранились. В Якутии самые большие площади возгорания. Также до сих пор горит Забайкальский край и Амурская область. Есть опасности, что в Якутии и Мурманской области пожары не закончатся в этом году, все чаще наблюдаются "зомби-пожары". С каждым годом у нас все больше пожаров, которые тлеют всю зиму под снегом с возобновлением открытого горения весной. На юге России сегодня сухо и жарко, там часто случаются возгорания. Наблюдаются изменения климата, при которых пожары опаснее. Однако только от жары ничего не загорается. Иногда возгорания вызывают молнии, но в 9 из 10 случаев в возникновении пожаров виноваты люди», - подытожил Куксин.

На данный момент сложная ситуация также наблюдается в Туве, где за сутки площадь лесных пожаров увеличилась почти вдвое. МЧС продолжает работы в регионе, передает «Радиоточка НСН».

