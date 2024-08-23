«Зомби-пожары»: Горная местность осложняет тушение пожара на Домбае
Спасателям намного сложнее работать в горах, из-за чего площадь возгорания на Домбае может увеличиться, сообщил в эфире НСН Григорий Куксин.
В лесах Северного Кавказа редко происходят возгорания, однако изменения климата и развитие туризма пагубно влияют на ситуацию, заявил в беседе с НСН учредитель Центра профилактики ландшафтных пожаров Григорий Куксин.
Площадь лесного пожара на Домбае, из-за которого из Гоначхирского ущелья эвакуировали более 200 туристов с детьми, достигла 15 гектаров, сообщили в МЧС. Из-за распространения огня на фоне жаркой погоды все маршруты в Домбае и Теберде закрыли на неопределенный срок. Куксин допустил, что реальная площадь возгорания на территории может быть больше.
«В горах работать намного сложнее, чем на ровной местности. На больших подъемах чаще всего есть трудности с перемещением и доставкой техники и воды, фактически, их можно поднять только вручную. Полагаю, площадь возгорания больше, чем ее предварительно оценивают, вряд ли все остановится на 15 гектарах. Но сейчас в Якутии и Забайкалье действуют пожары площадью в сотни тысяч гектаров. На этом фоне возгорание в Домбае не такое большое, но это более населенное, узнаваемое, посещаемое туристами место. Такие пожары тушатся силами нескольких групп лесных пожарных. Леса на Северном Кавказе горят редко, территория достаточно населенная, охраняется. Но условия становятся все более жаркими, внутренний туризм развивается, увеличивая нагрузку на территорию. По прогнозам, с каждым годом ситуация все хуже. Потому необходимо наращивать численность местных служб, увеличивать их оснащение», - пояснил он.
По словам собеседника НСН, в Якутии и Забайкалье наблюдаются длительные тлеющие пожары большой площади, в то время, как на юге страны пожары чаще случаются на небольшой территории и по вине человека.
«До недавнего времени Мурманская область сильно горела, сейчас погода стала получше, однако отдельные тлеющие пожары сохранились. В Якутии самые большие площади возгорания. Также до сих пор горит Забайкальский край и Амурская область. Есть опасности, что в Якутии и Мурманской области пожары не закончатся в этом году, все чаще наблюдаются "зомби-пожары". С каждым годом у нас все больше пожаров, которые тлеют всю зиму под снегом с возобновлением открытого горения весной. На юге России сегодня сухо и жарко, там часто случаются возгорания. Наблюдаются изменения климата, при которых пожары опаснее. Однако только от жары ничего не загорается. Иногда возгорания вызывают молнии, но в 9 из 10 случаев в возникновении пожаров виноваты люди», - подытожил Куксин.
На данный момент сложная ситуация также наблюдается в Туве, где за сутки площадь лесных пожаров увеличилась почти вдвое. МЧС продолжает работы в регионе, передает «Радиоточка НСН».
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