ООН назвало подлинным видео с расстрелом российских военнопленных

Управление верховного комиссара ООН по правам человека считает подлинным видео с кадрами расстрела российских военнопленных украинскими боевиками, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя УВКПЧ Марту Уртадо.

Более 60 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

«Мы выразили озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных Вооруженными силами Украины», - цитирует Марту Уртадо ТАСС.

Представитель управления добавила, что миссия ООН на Украине «постарается собрать и проанализировать больше информации об этом инциденте». Марта Уртадо отметила, что мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине «документирует сообщения о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами».

Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщало, что ему известно о видеозаписи, которую предоставили российские власти, на ней показаны пытки над российскими пленными, пишет НСН.

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ФОТО: кадр из видео
ТЕГИ:ПыткиВоеннослужащиеООН
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