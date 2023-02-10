ООН назвало подлинным видео с расстрелом российских военнопленных
Управление верховного комиссара ООН по правам человека считает подлинным видео с кадрами расстрела российских военнопленных украинскими боевиками, передает ТАСС со ссылкой на официального представителя УВКПЧ Марту Уртадо.
«Мы выразили озабоченность Министерству обороны Украины по поводу обращения с военнопленными, включая предполагаемые убийства военнопленных Вооруженными силами Украины», - цитирует Марту Уртадо ТАСС.
Представитель управления добавила, что миссия ООН на Украине «постарается собрать и проанализировать больше информации об этом инциденте». Марта Уртадо отметила, что мониторинговая миссия ООН в области прав человека на Украине «документирует сообщения о нарушениях международного гуманитарного права всеми сторонами».
Ранее управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) сообщало, что ему известно о видеозаписи, которую предоставили российские власти, на ней показаны пытки над российскими пленными, пишет НСН.
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