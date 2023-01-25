В ООН получили видео с пытками российских пленных ВСУ

Управлению верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) известно о видеозаписи, которую предоставили российские власти, на ней показаны пытки над российскими пленными, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря ведомства Равин Шамдасани.

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По ее словам, организация получила и изучила это видео. Эксперты проанализировали кадры и включили данные о нарушениях в отношении бойцов Вооруженных сил РФ в различные доклады. Отчет УВКПЧ охватывает первые шесть месяцев специальной военной операции. В нем идет речь о 50 случаях пыток или различных форм жестокого обращения с военнопленными со стороны Вооруженных сил Украины.

Шамдасани отметила, что специалистам международной организации дали возможность поговорить с российскими военнопленными. «Мы смогли конфиденциально поговорить с военнопленными и задокументировать утверждения о нарушениях прав человека», — отметила она.

Ранее сержант Народной милиции ДНР Алексей Шалыгин рассказал о пытках, которые к нему применяли в украинском плену, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Роман Махмутов
ТЕГИ:Вооруженные Силы РФСпецоперацияУкраинаПыткиООН
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