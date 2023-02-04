Более 60 российских военнослужащих вернулись из украинского плена

Из украинского плена в Россию вернулись 63 военнослужащих. Этому предшествовал сложный переговорный процесс, рассказали в Минобороны.

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«В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов», — цитирует ведомство РИА Новости.

Российские военные уже переселки границу и находятся на Родине. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Бывшие военнопленные уже пытались связаться с родными.

В этом году обмен пленными между Россией и Украиной происходит уже второй раз. В начале январе Москва смогла вернуть домой 50 российских бойцов.

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ФОТО: РИА Новости
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