Более 60 российских военнослужащих вернулись из украинского плена
Из украинского плена в Россию вернулись 63 военнослужащих. Этому предшествовал сложный переговорный процесс, рассказали в Минобороны.
«В состав группы освобожденных российских военнослужащих включены лица "чувствительной категории", обмен которых стал возможен благодаря посредническим усилиям руководства Объединенных Арабских Эмиратов», — цитирует ведомство РИА Новости.
Российские военные уже переселки границу и находятся на Родине. Им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Бывшие военнопленные уже пытались связаться с родными.
В этом году обмен пленными между Россией и Украиной происходит уже второй раз. В начале январе Москва смогла вернуть домой 50 российских бойцов.
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