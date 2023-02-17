Вертолет пропал с радаров на Сахалине

Вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области. Об этом сообщили экстренные службы.

По их данным, у вертолета сработал аварийный маяк.

Начат поиск пропавшего воздушного судна в районе исчезновения, на место направляется наземная группа спасателей.

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По предварительной информации, на борту вертолета находятся три человека.

Ранее житель Красноярска рассказал, что заплатил взятку в 300 тысяч рублей, чтобы получить удостоверение пилота вертолета Ми-8. Мужчина отработал несколько лет на этой позиции, после чего добровольно сознался в способе получения документов.

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:ВертолетСахалин
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