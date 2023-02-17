Вертолет пропал с радаров на Сахалине
Вертолет Robinson пропал с радаров северо-восточнее горы Красная в Сахалинской области. Об этом сообщили экстренные службы.
По их данным, у вертолета сработал аварийный маяк.
Начат поиск пропавшего воздушного судна в районе исчезновения, на место направляется наземная группа спасателей.
По предварительной информации, на борту вертолета находятся три человека.
Ранее житель Красноярска рассказал, что заплатил взятку в 300 тысяч рублей, чтобы получить удостоверение пилота вертолета Ми-8. Мужчина отработал несколько лет на этой позиции, после чего добровольно сознался в способе получения документов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,1 млн+14 740 / сут.
Умерли
396 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+11 140 / сут.
- США предупредили о колоссальных последствиях из-за ситуации с «Северными потоками»
- Белгородский губернатор подтвердил, что взрывы над городом связаны с работой ПВО
- Один человек погиб при взрыве на Чапаевском механическом заводе под Самарой
- Генерал Мордвичев сменил Лапина на посту командующего ЦВО
- ФСБ предотвратила теракт на химическом предприятии в Калужской области
- Вертолет пропал с радаров на Сахалине
- СМИ: Гипотетическое землетрясение в Стамбуле будет иметь сокрушительные последствия
- Bloomberg: Конфликт на Украине заставил мир переоценить все
- Губернатор Севастополя сообщил о пожаре на списанном противолодочном корабле
- В Польше обратились к бандеровцам, прибывшим в страну
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru