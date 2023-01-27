СМИ: вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку во Внуково

Вертолёт Ми-8 повредил винт при посадке в аэропорту Внуково, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.

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По данным Telegram-канала Baza, речь идёт о вертолёте специального летного отряда «Россия», который во время посадки ударился о землю хвостовой частью.

«По предварительным данным пострадавших нет», - пишет Baza.

Ранее в Магаданской области, вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, при этом он столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВертолётВертолет Ми-8ПроисшествиеВнуково Аэропорт
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