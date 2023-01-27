СМИ: вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку во Внуково
Вертолёт Ми-8 повредил винт при посадке в аэропорту Внуково, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на экстренные службы.
По данным Telegram-канала Baza, речь идёт о вертолёте специального летного отряда «Россия», который во время посадки ударился о землю хвостовой частью.
«По предварительным данным пострадавших нет», - пишет Baza.
Ранее в Магаданской области, вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку, при этом он столкнулся с наземным объектом, перевернулся и загорелся, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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