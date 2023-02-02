Россиянин за взятку в 300 тысяч рублей стал пилотом вертолета Ми-8

Житель Красноярска заплатил взятку в 300 тысяч рублей, чтобы получить удостоверение пилота вертолета Ми-8. Мужчина отработал несколько лет на этой позиции, после чего добровольно сознался в способе получения документов.

Как выяснили «Известия», гражданин через друга-пилота получил поддельный диплом Калужского летно-технического училища и справку.