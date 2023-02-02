Россиянин за взятку в 300 тысяч рублей стал пилотом вертолета Ми-8
Житель Красноярска заплатил взятку в 300 тысяч рублей, чтобы получить удостоверение пилота вертолета Ми-8. Мужчина отработал несколько лет на этой позиции, после чего добровольно сознался в способе получения документов.
Как выяснили «Известия», гражданин через друга-пилота получил поддельный диплом Калужского летно-технического училища и справку.
После этого его внесли в базу Федерального агентства воздушного транспорта и выдали свидетельство коммерческого пилота.
Однако накануне вечером взяткодатель явился в отдел полиции московского аэропорта Шереметьево и обо всём рассказал. Теперь он может стать фигурантом дела по статье о даче взятки должностному лицу.
Как отмечает НСН, в конце прошлого года суд в Москве арестовал заместителя начальника управления по цифровизации Росавиации Александра Матюшкина по делу о получении взятки в особо крупном размере.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru