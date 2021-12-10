Вертолет подал аварийный сигнал на Алтае

Вертолет Robinson R-66 подал аварийный сигнал в районе Каракольских озер на Алтае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На его поиски отправился поисковый вертолет Ми-8, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре Росавиации.