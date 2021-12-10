Вертолет подал аварийный сигнал на Алтае
Вертолет Robinson R-66 подал аварийный сигнал в районе Каракольских озер на Алтае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.
На его поиски отправился поисковый вертолет Ми-8, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре Росавиации.
4 декабря сообщалось, что вертолет Ми-8 при перелете из Тюмени в Омск совершил аварийную посадку неподалеку от поселка Голымшаново Тюменской области. Летчикам пришлось приземлиться из-за сработавшего датчика–стружки левого двигателя. Никто не пострадал.
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