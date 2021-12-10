Вертолет подал аварийный сигнал на Алтае

Вертолет Robinson R-66 подал аварийный сигнал в районе Каракольских озер на Алтае. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

На его поиски отправился поисковый вертолет Ми-8, сообщили в Сибирском авиационном поисково-спасательном центре Росавиации.

Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

4 декабря сообщалось, что вертолет Ми-8 при перелете из Тюмени в Омск совершил аварийную посадку неподалеку от поселка Голымшаново Тюменской области. Летчикам пришлось приземлиться из-за сработавшего датчика–стружки левого двигателя. Никто не пострадал.

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:АлтайВертолет
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