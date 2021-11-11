Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае
11 ноября 202109:58
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Туруханском районе на севере Красноярского края, жертв нет. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.
«Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы», — цитирует сообщение ТАСС.
Вертолет аварийно сел в нескольких километрах от поселка Светлогорск. По предварительным данным, воздушное судно выполняло заказной рейс по маршруту Валек — Игарка, отмечает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru