Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Туруханском районе на севере Красноярского края, жертв нет. Об этом сообщает главное управление МЧС по региону.

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«Ми-8 совершил аварийную посадку. В экипаже три человека, они живы», — цитирует сообщение ТАСС.

Вертолет аварийно сел в нескольких километрах от поселка Светлогорск. По предварительным данным, воздушное судно выполняло заказной рейс по маршруту Валек — Игарка, отмечает RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Аварийная ПосадкаВертолет Ми-8Красноярский Край
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