Аварийную посадку совершил вертолет Ми-8 в Тюменской области

Ми-8 приземлился в аварийном режиме сел около поселка Голымшаново Тюменской области. Стало известно, что летчикам пришлось приземлиться из-за сработавшего датчика–стружки левого двигателя.

На борту вертолета находился экипаж из трех человек. Пострадавших нет, отмечают в ведомстве.

Началась проверка - на место происшествия выехали следователи.

Ранее направлявшийся из Томска в Москву самолет Boeing 737 авиакомпании S7 совершил посадку в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

