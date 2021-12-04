Аварийную посадку совершил вертолет Ми-8 в Тюменской области

Вертолет Ми-8 при перелете из Тюмени в Омск совершил аварийную посадку, рассказали в пресс-службе Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ.

Вертолет Ми-8 аварийно сел в Красноярском крае

Ми-8 приземлился в аварийном режиме сел около поселка Голымшаново Тюменской области. Стало известно, что летчикам пришлось приземлиться из-за сработавшего датчика–стружки левого двигателя.

На борту вертолета находился экипаж из трех человек. Пострадавших нет, отмечают в ведомстве.

Началась проверка - на место происшествия выехали следователи.

Ранее направлявшийся из Томска в Москву самолет Boeing 737 авиакомпании S7 совершил посадку в Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

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ФОТО: www.airliner-models.org
ТЕГИ:ТюменьАварийная ПосадкаВертолет Ми-8
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