Обыски и домашний арест: В КПРФ рассказали о грядущих запретах для Рашкина

«Три депутата фракции КПРФ голосовали против, включая меня. Остальные были «за». Если «Единая Россия» голосует «за», значит они поддержали идею, которую, видимо, высказало руководство фракции. Естественно, как эти депутаты голосовали сейчас, на заседании комиссии, так в целом будет голосовать фракция, три с лишним сотни депутатов, на заседании Госдумы. Наверное, оно состоится 24 ноября, а может 25-го, но 23-го точно нет», - сказал Синельщиков.

При этом он рассказал, чем грозит Рашкину снятие неприкосновенности.

«Это означает, что депутаты, во-первых, дают согласие на возбуждение уголовного дела, во-вторых, - на проведение обысков у Рашкина, а в третьих, - на применение меры пресечения в виде запрета определенных действий. Это новенькая мера, она не так давно появилась. Это почти то же, что и домашний арест. Суд может запретить ему выходить из дома, с кем-либо общаться, звонить, переписываться и так далее. Следователь обращается в суд, и суд решает вопрос, а то вдруг он пойдет и еще какого-нибудь лося застрелит. Тогда лосиху, а теперь лося», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».

Рашкина задержали в ночь на 29 октября. В автомобиле представителя КПРФ обнаружили почти разделанную тушу лося. Рашкин утверждал, что нашел мёртвое животное во время прогулки в лесу и собирался отвезти тушу в полицию. По данному факту возбудили дело о незаконной охоте.

18 ноября Рашкин записал 17-минутное видеообращение и опубликовал его на своем YouTube-канале. Он, в частности, признался, что стрелял в лося, посетовав, что стал «жертвой обстоятельств».