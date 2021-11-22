Обыски и домашний арест: В КПРФ рассказали о грядущих запретах для Рашкина
Рашкину могут запретить выходить из дома, звонить и переписываться, а то вдруг он после лосихи теперь лося застрелит, сказал НСН Юрий Синельщиков.
Юрист и член фракции КПРФ в Госдуме Юрий Синельщиков рассказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», как происходило голосование думской комиссии по делу Валерия Рашкина и что его ждет после снятия неприкосновенности.
Ранее в понедельник комиссия Госдумы по мандатным вопросам рекомендовала парламентариям лишить депутатской неприкосновенности представителя фракции КПРФ Валерия Рашкина из-за инцидента с убийством лося в Саратовской области.
«Три депутата фракции КПРФ голосовали против, включая меня. Остальные были «за». Если «Единая Россия» голосует «за», значит они поддержали идею, которую, видимо, высказало руководство фракции. Естественно, как эти депутаты голосовали сейчас, на заседании комиссии, так в целом будет голосовать фракция, три с лишним сотни депутатов, на заседании Госдумы. Наверное, оно состоится 24 ноября, а может 25-го, но 23-го точно нет», - сказал Синельщиков.
При этом он рассказал, чем грозит Рашкину снятие неприкосновенности.
«Это означает, что депутаты, во-первых, дают согласие на возбуждение уголовного дела, во-вторых, - на проведение обысков у Рашкина, а в третьих, - на применение меры пресечения в виде запрета определенных действий. Это новенькая мера, она не так давно появилась. Это почти то же, что и домашний арест. Суд может запретить ему выходить из дома, с кем-либо общаться, звонить, переписываться и так далее. Следователь обращается в суд, и суд решает вопрос, а то вдруг он пойдет и еще какого-нибудь лося застрелит. Тогда лосиху, а теперь лося», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Рашкина задержали в ночь на 29 октября. В автомобиле представителя КПРФ обнаружили почти разделанную тушу лося. Рашкин утверждал, что нашел мёртвое животное во время прогулки в лесу и собирался отвезти тушу в полицию. По данному факту возбудили дело о незаконной охоте.
18 ноября Рашкин записал 17-минутное видеообращение и опубликовал его на своем YouTube-канале. Он, в частности, признался, что стрелял в лося, посетовав, что стал «жертвой обстоятельств».
Политолог Марат Баширов сказал «Радиоточке НСН», что видеообращение Рашкина – это «яркий пример того, как не надо делать публичное заявление».
Со своей стороны, политолог Аббас Галлямов сказал НСН, что усматривает в деле Рашкина возможную «операцию» Кремля, который был недоволен депутатом-коммунистом.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
9,4 млн+35 681 / сут.
Умерли
265 тыс.+1 241 / сут.
Выздоровели
8,1 млн+28 713 / сут.
- «Газпром» пригрозил прекратить поставки газа в Молдавию через 2 дня
- ВОЗ признала эталоном российский тест на COVID-19
- Создатель «ВКонтакте» и Telegram Павел Дуров получил французское гражданство
- Путин заявил о готовности России бесперебойно поставлять газ в Европу
- Лукашенко заявил об отсутствии в Белоруссии политических заключенных
- Россиянам назвали размер справедливой пенсии
- Глава Подмосковья объявил о кадровых изменениях в региональном правительстве
- В Госдуме выступили против запрета СМИ упоминать национальность преступника
- Uber начнёт доставлять наркотики в Канаде
- Бизнесмен из Москвы избил сотрудника аэропорта Пулково после опоздания на рейс
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru