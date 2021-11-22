Госдума разработала проект лишения Рашкина неприкосновенности

Согласно проекту, Госдума даёт согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина и возбуждение против него уголовного дела о незаконной охоте с использованием своего служебного положения (ч.2 статьи 258 УК РФ). По просьбе Генеральной прокуратуры России, Госдума также разрешила проведение обысков у депутата и выбор меры пресечения.

Ранее Генпрокуратура попросила Госдуму разрешить выбор меры пресечения Валерию Рашкину по делу об убитом лосе. В прокуратуре подчеркнули, что депутат не сотрудничал со следствием и давал ложные показания.



