Госдума разработала проект лишения Рашкина неприкосновенности

В базе Госдумы появился текст проекта о лишении депутата партии КПРФ Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности. Об этом сообщает РИА Новости.

Комиссия Госдумы рекомендовала лишить депутата Рашкина неприкосновенности

Согласно проекту, Госдума даёт согласие на лишение депутатской неприкосновенности Рашкина и возбуждение против него уголовного дела о незаконной охоте с использованием своего служебного положения (ч.2 статьи 258 УК РФ). По просьбе Генеральной прокуратуры России, Госдума также разрешила проведение обысков у депутата и выбор меры пресечения.

Ранее Генпрокуратура попросила Госдуму разрешить выбор меры пресечения Валерию Рашкину по делу об убитом лосе. В прокуратуре подчеркнули, что депутат не сотрудничал со следствием и давал ложные показания.


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ФОТО: Валерий Рашкин
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