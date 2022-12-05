«Вась-вась и кумовство!»: Взрывы газа в России объяснили жадностью

«Каждый год это десятки взрывов. Когда наступает зима, мы и констатируем, что опять будут взрывы, опять будут гибнуть люди, к этому привыкли. Проблема в том, что у нас отсутствует газовый надзор. Сегодня контроль возложен на коммерческие организации, проверяют оборудование региональные поставщики газа. Здесь очевидный конфликт интересов, поскольку любая сбытовая организация заинтересована в продаже. В советские времена была государственная служба¸ не зависящая от дохода, ее задачей было обеспечить безопасность, а сегодня эти функции де факто переданы продавцу. Конфликт интересов каждый год срабатывает, мы говорим об этом из года в год и каждую зиму ждем аварий», - сказал Крохин.

При этом он указал, что следить за газовой безопасностью должны жилищные инспекции, но они этого не делают.

«Надзор за газом в жилых домах возложен еще и на жилищные инспекции, поэтому нельзя говорить, что юридически надзор ни на кого не возложен. Просто де факто этим должны заниматься те, кто поставляет газ, а де юре это возложено на жилищный надзор, и каждый год при подготовке и сдаче домов к зиме подписывается специальный акт, что в каждом доме все проверено и все работает. У жилищного надзора есть функции, которыми он не занимается, потому что гораздо выгоднее заниматься управляющими компаниями и лицензиями. Необходимо сделать жилищный надзор вертикально интегрированным, должен быть федеральный жилищный надзор, а сегодня он остается на уровне регионов, а там местничество, кумовство, "вась-вась". Проблема не только в газовых сетях и поставщиках, она и в жилищном надзоре, который в газовой сфере, по сути, отсутствует», - подчеркнул председатель Союза жилищных организаций Москвы.

По словам Крохина, на газовой безопасности экономят, потому что выгоднее в очередной раз покрасить стены.