«Вась-вась и кумовство!»: Взрывы газа в России объяснили жадностью
Жилищники вместо замены труб перекрашивают стены, продавцы газа сами же проверяют оборудование покупателей, а в регионах царит «кумовство», сказал в эфире НСН Константин Крохин.
Взрывы газа в жилых домах ежегодно происходят из-за конфликта интересов и экономии на безопасности, сказал в интервью НСН председатель Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин.
За последние два дня в России прогремели сразу три взрыва газа в многоквартирных домах в Ярославле, Нижневартовске и Заволжье Нижегородской области. По последним данным, погибли шесть человек, семь считаются пропавшими без вести.
«Каждый год это десятки взрывов. Когда наступает зима, мы и констатируем, что опять будут взрывы, опять будут гибнуть люди, к этому привыкли. Проблема в том, что у нас отсутствует газовый надзор. Сегодня контроль возложен на коммерческие организации, проверяют оборудование региональные поставщики газа. Здесь очевидный конфликт интересов, поскольку любая сбытовая организация заинтересована в продаже. В советские времена была государственная служба¸ не зависящая от дохода, ее задачей было обеспечить безопасность, а сегодня эти функции де факто переданы продавцу. Конфликт интересов каждый год срабатывает, мы говорим об этом из года в год и каждую зиму ждем аварий», - сказал Крохин.
При этом он указал, что следить за газовой безопасностью должны жилищные инспекции, но они этого не делают.
«Надзор за газом в жилых домах возложен еще и на жилищные инспекции, поэтому нельзя говорить, что юридически надзор ни на кого не возложен. Просто де факто этим должны заниматься те, кто поставляет газ, а де юре это возложено на жилищный надзор, и каждый год при подготовке и сдаче домов к зиме подписывается специальный акт, что в каждом доме все проверено и все работает. У жилищного надзора есть функции, которыми он не занимается, потому что гораздо выгоднее заниматься управляющими компаниями и лицензиями. Необходимо сделать жилищный надзор вертикально интегрированным, должен быть федеральный жилищный надзор, а сегодня он остается на уровне регионов, а там местничество, кумовство, "вась-вась". Проблема не только в газовых сетях и поставщиках, она и в жилищном надзоре, который в газовой сфере, по сути, отсутствует», - подчеркнул председатель Союза жилищных организаций Москвы.
По словам Крохина, на газовой безопасности экономят, потому что выгоднее в очередной раз покрасить стены.
«Во всем мире в развитых странах невозможно использовать газовое оборудование без систем безопасности. Почему нет таких взрывов в Италии и восточной Германии, где много газового оборудования? Этот вопрос не должен обсуждаться в контексте "хорошо бы сделать", его надо ставить жестко, что без этого нельзя. Эти системы не только импортные, они производятся в Белоруссии и России, но в индивидуальном жилом фонде это ставят, и там аварий нет, а здесь экономят деньги. Есть огромные фонды капитального ремонта, но вы красите стены, которые не нужно красить, вместо того, чтобы менять трубы и коммуникации. Источник есть, но никто ничего делает и из года в год не занимается вопросами безопасности, потому что выгоднее прогнать деньги капитального ремонта через подрядчиков, где работают мигранты, выполняя примитивные операции: покрасить, снять, разобрать», - заключил собеседник НСН.
Со своей стороны, экс-глава думского комитета по ЖКХ, депутат Госдумы Галина Хованская сказала НСН, что в многоквартирных домах необходимо устанавливать системы, отключающие газ при повышении его концентрации.
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