«Прямо под нашими окнами». Астахов рассказал подробности стрельбы на Лубянке
Бывший омбудсмен Павел Астахов в эфире НСН открыл детали нападения на офис ФСБ в Москве.
При стрельбе на Лубянке пострадали пять человек. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минздрав РФ. Пятерым людям оказывается медицинская помощь после произошедшей стрельбы в центре столицы. В результате инцидента, в частности, погибли два сотрудника правоохранительных органов – ФСБ и ГИБДД. Еще один сотрудник ФСБ находится в крайне тяжелом состоянии.
Ранее стало известно, что стрелявший ликвидирован. Его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. В настоящее время движение в районе места происшествия перекрыто.
Павел Астахов, бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ, президент коллегии адвокатов «Астахов и партнеры» открыл НСН детали перестрелки, которая произошла рядом с его офисом в центре Москвы. Он признался, что уехал чуть раньше, и пересказал ситуацию со слов сотрудников, которые стали непосредственными свидетелями стрельбы.
«Дело в том, что в самом конце рабочего дня, примерно в 18 часов. Мои сотрудники чуть позже выходили. Наш офис на площади Воровского, где и развернулся второй, как я понимаю, этап этой трагедии. И сотрудники стали выходить, сказали, что стрельба, все бегут. Я сказал, чтобы они спрятались где-то в кафе, зашли в подъезд, там есть охрана и двойные двери. Они успели поприсутствовать, поснимать что-то. Я им сказал не вылезать, не снимать ничего. Эта наша дурацкая любовь к смартфонам толкает нас на съемку происшествия вместо того, чтобы спасать себя и других скорее. Правоохранители делают свою работу лучше, чем кто-либо. Поэтому люди до конца операции там находились, еще до сих пор у нас секретарь на месте, боится выходить, очень напугана, потому что выстрелы были прямо у нас под окнами. Около часа длилась операция. Завтра у нас рабочий день, мы поздравляем сотрудников с наступающим Новым годом, завтра также "День чекиста", я его тоже традиционно отмечаю. Обидно, что такое происходит накануне профессионального праздника», - добавил он.
Ранее Маргарита Симонян сообщила в своем telegram-канале, что сотрудники Госавтоинспекции бросились на спасение людей во время стрельбы у приемной Федеральной службы безопасности в центре российской столицы. Один из бойцов ГИБДД погиб.
Президенту РФ Владимиру Путину предоставлен доклад о стрельбе у приёмной Федеральной Службы Безопасности на улице Большая Лубянка в центре Москвы. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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