«Прямо под нашими окнами». Астахов рассказал подробности стрельбы на Лубянке

Павел Астахов, бывший уполномоченный по правам ребенка в РФ, президент коллегии адвокатов «Астахов и партнеры» открыл НСН детали перестрелки, которая произошла рядом с его офисом в центре Москвы. Он признался, что уехал чуть раньше, и пересказал ситуацию со слов сотрудников, которые стали непосредственными свидетелями стрельбы.

«Дело в том, что в самом конце рабочего дня, примерно в 18 часов. Мои сотрудники чуть позже выходили. Наш офис на площади Воровского, где и развернулся второй, как я понимаю, этап этой трагедии. И сотрудники стали выходить, сказали, что стрельба, все бегут. Я сказал, чтобы они спрятались где-то в кафе, зашли в подъезд, там есть охрана и двойные двери. Они успели поприсутствовать, поснимать что-то. Я им сказал не вылезать, не снимать ничего. Эта наша дурацкая любовь к смартфонам толкает нас на съемку происшествия вместо того, чтобы спасать себя и других скорее. Правоохранители делают свою работу лучше, чем кто-либо. Поэтому люди до конца операции там находились, еще до сих пор у нас секретарь на месте, боится выходить, очень напугана, потому что выстрелы были прямо у нас под окнами. Около часа длилась операция. Завтра у нас рабочий день, мы поздравляем сотрудников с наступающим Новым годом, завтра также "День чекиста", я его тоже традиционно отмечаю. Обидно, что такое происходит накануне профессионального праздника», - добавил он.