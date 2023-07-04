Вагоны с авиатопливом сошли с путей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сошли с путей три вагона грузового поезда, сообщает телеканал «360».

На станции Бирюлево в Москве шесть грузовых вагонов сошли с рельсов

Разлив горючего произошел у Бронетанкового ремонтного завода на станции Керамик. На место выехали спасатели, задержек в движении поездов на станции нет. Место протечки топлива засыпано сорбентом.

Проводится осмотр места, выясняются причины и обстоятельства схода вагонов.

Научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев заявил «Радиоточке НСН», что компаниям за разлив нефти грозят штрафы в размере до сотни миллионов рублей. Он отметил, что разлив нефти в северных широтах невозможно устранить без последствий для экосистемы.

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ФОТО: РИА Новости
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