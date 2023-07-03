Глава Коми: Угрозы населенным пунктам после разлива нефтесодержащей жидкости нет

До этого глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что тысяча кубометров нефти могла попасть в реку Колва в республике Коми, где произошел прорыв промыслового нефтепровода ООО «Нобель-Ойл». Она отметил, что о розливе они узнали от общественников и местного министерства природных ресурсов, компания информацию не предоставила. СК начал проверку.

На этом фоне научный сотрудник Института водных проблем РАН, эколог Артем Акшинцев заявил «Радиоточке НСН», что компаниям за разлив нефти грозят штрафы в размере до сотни миллионов рублей. Он отметил, что разлив нефти в северных широтах невозможно устранить без последствий для экосистемы.

