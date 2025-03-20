Трамп: Гости Овального кабинета принимают кнопку заказа колы за пульт от ЯО
Все посетители Белого дома во время нахождения в Овальном кабинете принимают кнопку для заказа колы за пульт запуска ядерного оружия, сообщил Fox News президент США Дональд Трамп.
Журналист спросила американского лидера, где находится кнопка для заказа напитка. Глава Белого дома указал, что она находится в кабинете и что «каждый думает, что она ядерная». Политик указал на прямоугольную коробку с красной кнопкой.
«Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец», — отметил Трамп. Отмечается, что кнопка находится за его рабочим столом.
В январе текущего года стало известно, что Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы. В 2021 году экс-президент Джо Байден убрал ее со стола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Зеленский пообещал Трампу прекратить удары по энергетическим объектам РФ
- Трамп: Гости Овального кабинета принимают кнопку заказа колы за пульт от ЯО
- Зеленский сравнил заморозку конфликта по линии соприкосновения с Берлином
- СМИ: ЦРУ выделяло деньги для влияния на выборы в ряде стран
- США обвинили администрацию Байдена в убийстве миллионов куриц
- Финансист посоветовал не торопиться с обменом долларов на рубли
- Беспилотники атакуют Саратов и Энгельс
- СМИ: Неизвестный инвестор обрушил индекс Мосбиржи во время переговоров Путина и Трампа
- Канье Уэст представил свой новый альбом
- Зеленский попросил у Трампа средства ПВО
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru