Трамп: Гости Овального кабинета принимают кнопку заказа колы за пульт от ЯО

Журналист спросила американского лидера, где находится кнопка для заказа напитка. Глава Белого дома указал, что она находится в кабинете и что «каждый думает, что она ядерная». Политик указал на прямоугольную коробку с красной кнопкой.

«Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец», — отметил Трамп. Отмечается, что кнопка находится за его рабочим столом.

В январе текущего года стало известно, что Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы. В 2021 году экс-президент Джо Байден убрал ее со стола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

