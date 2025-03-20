Трамп: Гости Овального кабинета принимают кнопку заказа колы за пульт от ЯО

Все посетители Белого дома во время нахождения в Овальном кабинете принимают кнопку для заказа колы за пульт запуска ядерного оружия, сообщил Fox News президент США Дональд Трамп.

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Журналист спросила американского лидера, где находится кнопка для заказа напитка. Глава Белого дома указал, что она находится в кабинете и что «каждый думает, что она ядерная». Политик указал на прямоугольную коробку с красной кнопкой.

«Они говорят, что если я ее нажму, то миру наступит конец», — отметил Трамп. Отмечается, что кнопка находится за его рабочим столом.

В январе текущего года стало известно, что Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа диетической колы. В 2021 году экс-президент Джо Байден убрал ее со стола, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:СШАДональд Трамп

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