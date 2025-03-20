Финансист посоветовал не торопиться с обменом долларов на рубли

По его словам, поэтому избавляться от доллара нет смысла. Он призвал не принимать поспешных решений в сложившейся ситуации, так как все может очень быстро измениться.

Эксперт отметил, что рубль укрепляется к доллару из-за геополитических причин. Однако уже к лету профицит валюты может смениться дефицитом, а геополитика пока не подкреплена никакими реальными шагами.

Ранее внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 19 июня 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

