Финансист посоветовал не торопиться с обменом долларов на рубли

Укрепление российской национальной валюты за последние недели вряд ли станет долгосрочным трендом, сообщает «Прайм» со ссылкой на экономиста Лазаря Бадалова.

Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара до 83,5 рубля

По его словам, поэтому избавляться от доллара нет смысла. Он призвал не принимать поспешных решений в сложившейся ситуации, так как все может очень быстро измениться.

Эксперт отметил, что рубль укрепляется к доллару из-за геополитических причин. Однако уже к лету профицит валюты может смениться дефицитом, а геополитика пока не подкреплена никакими реальными шагами.

Ранее внебиржевой курс доллара опустился ниже 81 рубля впервые с 19 июня 2024 года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
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