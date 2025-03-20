СМИ: ЦРУ выделяло деньги для влияния на выборы в ряде стран
ЦРУ США выделяло деньги для влияния на выборы в ряде стран, следует из рассекреченных документов управления.
Речь идет о Греции, Финляндии, Италии и Бразилии. Ведомство оказывало поддержку массовым демонстрациям в Латинской Америке и направляло значительные средства на борьбу с кубинским правительством Фиделя Кастро в 1960-х годах.
Ранее документ публиковался в 2023 году, однако названия стран были удалены. В документе от 1962 года также описывается роль ЦРУ в организации протестов по всей Латинской Америке — Аргентине, Боливии, Бразилии, Чили, Колумбии, Коста-Рике, Эквадоре, Гватемале, Мексике, Панаме, Перу, Уругвае и Венесуэле.
Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что украинское правительство было поставлено ЦРУ в результате госпереворота в 2014 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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