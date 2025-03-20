СМИ: Неизвестный инвестор обрушил индекс Мосбиржи во время переговоров Путина и Трампа
Неизвестный инвестор дважды обрушил индекс Московской биржи, сообщает РБК.
Это случилось во время телефонных переговоров лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта. Вечером в этот день индекс Мосбиржи дважды падал более чем на 1% в течение минуты, после чего резко вырос.
В это время произошли значительные продажи по основным ликвидным акциям, в результате чего они упали на 6–10%. При этом объём сделок в отдельных бумагах примерно в десять раз превысил обычные показатели.
18 марта состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и американским коллегой Дональдом Трампом. По данным Кремля, беседа длилась около полутора часов и была посвящена вопросам урегулирования ситуации в Украине и нормализации двусторонних отношений между странами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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