Канье Уэст представил свой новый альбом
Американский рэпер Канье Уэст выложил в соцсеть X свой новый альбом Bully, сообщают «Известия».
Он представлен в виде 30-минутного музыкального фильма. Релиз состоялся без предваряющего анонса, что стало неожиданностью для фанатов. Планов опубликовать запись на стриминговых сервисах у музыканта в настоящее время пока нет.
Часть песен Уэст ранее исполнял на различных мероприятиях, а также выкладывал их фрагменты в интернет. Однако представлен и новый материал, в частности, композиция на испанском языке.
По словам музыканта, это предварительная версия альбома и половина вокальных партий в ней сделана с помощью искусственного интеллекта. Исполнитель указал, что «ненавидит ИИ», но хочет посмотреть, как публика оценит его эксперименты.
Ранее агенты Канье Уэста прекратили сотрудничество с ним из‑за антисемитских комментариев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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