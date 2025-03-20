Канье Уэст представил свой новый альбом

Он представлен в виде 30-минутного музыкального фильма. Релиз состоялся без предваряющего анонса, что стало неожиданностью для фанатов. Планов опубликовать запись на стриминговых сервисах у музыканта в настоящее время пока нет.

Часть песен Уэст ранее исполнял на различных мероприятиях, а также выкладывал их фрагменты в интернет. Однако представлен и новый материал, в частности, композиция на испанском языке.

По словам музыканта, это предварительная версия альбома и половина вокальных партий в ней сделана с помощью искусственного интеллекта. Исполнитель указал, что «ненавидит ИИ», но хочет посмотреть, как публика оценит его эксперименты.

Ранее агенты Канье Уэста прекратили сотрудничество с ним из‑за антисемитских комментариев, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

