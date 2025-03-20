Беспилотники атакуют Саратов и Энгельс
20 марта 202504:28
Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атакуют города Саратов и Энгельс, сообщает Telegram-канал Mash.
В городах звучит сирена. По словам жителей Энгельса, они слышали минимум два взрыва в небе.
Несколько часов назад более пяти взрывов прозвучало в небе над городом Россошь Воронежской области. По словам местных жителей, регион атакуют беспилотные летательные аппараты Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru