Зеленский пообещал Трампу прекратить удары по энергетическим объектам РФ
20 марта 202506:33
Глава Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом пообещал прекратить удары по энергетическим объектам России, сообщает Bloomberg.
Президенты во время общения договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.
Также стало известно, что Зеленский во время телефонного разговора попросил дополнительные поставки средств противовоздушной обороны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru