Зеленский пообещал Трампу прекратить удары по энергетическим объектам РФ

Глава Украины Владимир Зеленский в ходе телефонных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом пообещал прекратить удары по энергетическим объектам России, сообщает Bloomberg.

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Президенты во время общения договорились работать над дальнейшим расширением режима прекращения огня.

Также стало известно, что Зеленский во время телефонного разговора попросил дополнительные поставки средств противовоздушной обороны.

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