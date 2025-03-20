Зеленский сравнил заморозку конфликта по линии соприкосновения с Берлином

По его словам, «это будет Берлин — никто не вернется и в половину городов». Об этом глава государства заявил во время телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом.

«Я сказал честно президенту Трампу: "Хотим ли мы Берлин? Хотим ли мы множества таких городов?"», — заявил Зеленский.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что остановка конфликта на Украине по линии соприкосновения исключена. Дипломат указал, что российские границы закреплены в Конституции страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

