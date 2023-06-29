На станции Бирюлево в Москве шесть грузовых вагонов сошли с рельсов

На юге Москвы сошли с рельсов шесть грузовых вагонов с цементом, сообщили в РЖД, передает ТАСС.

Отмечается, что ЧП случилось на станции Бирюлево-товарная. На данный момент движение приостановлено, граждан предупредили о задержках электричек. «Аэроэкспресс» на направлении Домодедово временно отменены. Пострадавших нет, как и угрозы экологии. Детали происшествия не уточняются. СМИ публикуют кадры, на которых пассажиры идут пешком вдоль железнодорожных путей.