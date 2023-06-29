На станции Бирюлево в Москве шесть грузовых вагонов сошли с рельсов

На юге Москвы сошли с рельсов шесть грузовых вагонов с цементом, сообщили в РЖД, передает ТАСС.

Отмечается, что ЧП случилось на станции Бирюлево-товарная. На данный момент движение приостановлено, граждан предупредили о задержках электричек. «Аэроэкспресс» на направлении Домодедово временно отменены. Пострадавших нет, как и угрозы экологии. Детали происшествия не уточняются. СМИ публикуют кадры, на которых пассажиры идут пешком вдоль железнодорожных путей.

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Ранее рейсы электропоездов «Ласточка» из Сочи в Гагру временно отменили из-за последствий ливня. 15 июня составы, следующие из России, останавливались на ж/д станции «Цандрипш», далее пассажиров развозили автобусами.

В «Абхазской железной дороге» отмечали, что необходимые работы ведутся совместно с российскими коллегами, передает «Радиоточка НСН».

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