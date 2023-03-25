Советник Пушилина заявил, что мобилизация на Украине приобретает чудовищные формы

Мобилизация на Украине проходит преимущественно в восточных регионах и обретает «чудовищные» формы. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин, передает РИА Новости.

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По словам советника, такой вывод можно сделать из обсуждений солдат ВСУ в соцсетях и показаний пленных. Как отметил Гагин, жители западных областей Украины добровольно «давно оказались в нацбатах», российские силы «повыбивали их», либо население этих регионов выехало в Европу.

Гагин указал, что мобилизация украинцев приобретает «чудовищные формы». Так, в Одессе мужчин, которых военкоматы захватывают с помощью спецслужб и полиции, сформировали изолятор временного содержания для будущих солдат. По словам советника, граждан держат там в бесчеловечных условиях.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДНРМобилизацияУкраина

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