Марочко: Бойцы ВСУ занимают дома под Артемовском, не эвакуируя жителей

Украинские военные занимают дома в пригородах Артемовска, не эвакуируя мирных жителей. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его данным, такая тенденция отмечается в населенных пунктах Григоровка, Богдановка и Калиновка. Марочко подчеркнул, что военные занимают не только пустые дома, но и те, в которых проживают граждане.

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Накануне основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обратился к министру обороны России Сергею Шойгу за поддержкой в связи с планирующимся наступлением украинской армии под Артемовском. По его словам, в конце марта – начале апреля Киев планирует начать широкомасштабное наступление с целью отрезать «вагнеровцев», которые сейчас контролируют 70% Бахмута, от основных сил ВС РФ.

