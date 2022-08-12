В Совфеде заявили о необходимости срочной консервации Запорожской АЭС
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди в своём Telegram-канале заявила, что ядерную катастрофу в центре Европы позволит предотвратить единственное решение - срочная консервация Запорожской АЭС.
По её словам, для предотвращения негативных последствий от ракетных ударов по ядерному объекту, приходится до минимума снижать нагрузку, из-за чего жители Украины рискуют остаться без электроэнергии со станции.
Она отметила, что во всём происходящем виноват украинский президент Владимир Зеленский.
«Всё это происходит по вине Зеленского и его компании. Киевский режим уже не одумается. Для всех это очевидно. Уж слишком много американских и европейских денег осело в карманах украинских политиков», - заключила Ковитиди.
Ранее энергетик, заместитель руководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что Украина очень зависима от выработки энергии на Запорожской АЭС и в случае её консервации Запорожской АЭС в сложном положении окажутся центральные регионы страны, пишут «Известия».
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