По её словам, для предотвращения негативных последствий от ракетных ударов по ядерному объекту, приходится до минимума снижать нагрузку, из-за чего жители Украины рискуют остаться без электроэнергии со станции.

Она отметила, что во всём происходящем виноват украинский президент Владимир Зеленский.

«Всё это происходит по вине Зеленского и его компании. Киевский режим уже не одумается. Для всех это очевидно. Уж слишком много американских и европейских денег осело в карманах украинских политиков», - заключила Ковитиди.

Ранее энергетик, заместитель руководителя департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев заявил, что Украина очень зависима от выработки энергии на Запорожской АЭС и в случае её консервации Запорожской АЭС в сложном положении окажутся центральные регионы страны, пишут «Известия».