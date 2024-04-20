В Запорожье российские войска повредили объект инфраструктуры
20 апреля 202410:23
В городе Запорожье, который контролирует киевский режим, получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.
«Был поврежден объект инфраструктуры», — заявил глава подконтрольного Киеву совета.
Куртев не стал называть объект, о котором упомянул, отмечает RT.
Ранее число погибших в результате украинского удара на город Токмак увеличилось до 10, сообщил в своих соцсетях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru