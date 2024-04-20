В Запорожье российские войска повредили объект инфраструктуры

В городе Запорожье, который контролирует киевский режим, получил повреждения объект инфраструктуры. Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram-канале.

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«Был поврежден объект инфраструктуры», — заявил глава подконтрольного Киеву совета.

Куртев не стал называть объект, о котором упомянул, отмечает RT.

Ранее число погибших в результате украинского удара на город Токмак увеличилось до 10, сообщил в своих соцсетях губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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Фото: telegram.org
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