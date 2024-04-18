ЗАЭС: При атаке дроном ВСУ тренажерного центра никто не пострадал

«Дрон ВСУ был нейтрализован над крышей корпуса "Г" УТЦ ЗАЭС, где находится единственный в мире полномасштабный тренажер реакторного зала», — указано в сообщении.

Разрушений в результате атаки нет, никто не пострадал.

На ЗАЭС напомнили, что ВСУ атаковали УТЦ 9 апреля. Тогда беспилотник ударил по крыше центра.

Между тем гендиректор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что обстрелы со стороны ВСУ создают прямую угрозу безопасности объекта, пишет «Свободная пресса». Как отметил глава электростанции, «мы находимся в шаге от возможной ядерной катастрофы».

