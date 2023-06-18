В Якутии эвакуировали пассажиров аварийно севшего Ми-8

В Якутии всех пассажиров и членов экипажа Ми-8, который произвел аварийную посадку, вывезли с места происшествия, сообщает региональный оперштаб.

В Воронежской области аварийно сел вертолет Ми-8

Вертолет совершил аварийную посадку в 90 километрах от Якутска. На его борту находились 21 пассажир и четыре члена экипажа. По предварительным данным, никто не пострадал.

Восемнадцать пассажиров были доставлены в якутский аэропорт. Следственный комитет ведет проверку. По данным Восточного межрегионального СУТ СК России, Ми-8 аварийно сел из-за неисправности редуктора. Борт принадлежит авиакомпании «Алроса».

Ранее в Белгородской области упал вертолет Ми-8, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Варвара Гертье
ТЕГИ:ПроисшествияЯкутияВертолет Ми-8

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