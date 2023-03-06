В Воронежской области аварийно сел вертолет Ми-8
6 марта 202312:49
Вертолет Ми-8 совершил аварийную посадку в Павловском районе Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.
По словам губернатора, воздушное судно повредило линию электропередач. К настоящему моменту работу ЛЭП восстановили.
Отмечается, что на месте ЧП работают спецслужбы.
«Угрозы жизни и здоровью гражданскому населению нет», — написал Гусев в своем Telegram-канале.
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6 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru