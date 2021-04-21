В «Яблоке» заявляют о задержании в Москве члена партии Гончарова

Со своей стороны, пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев сообщил «Интерфаксу», что помимо Гончарова задержаны 16 волонтеров его избирательного штаба. По его словам задержание связано с анонимным звонком в полицию о планах политика и волонтеров участвовать в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.

Ранее сообщалось, что в Москве задержан бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков, занимавший пост вице-спикера. Причиной его задержания указывают репост в соцсетях призыва к участию в несогласованной массовой акции.

В российской столице в среду усилены меры безопасности в связи с ожидаемыми выступлениями в поддержку Навального. Москвичей предупредили о возможном закрытии станций метро, однако пока подземка функционирует в штатном режиме.

По данным СМИ, в эти минуты полиция перекрыла Манежную и Пушкинскую площади в центре столицы.

Накануне Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы объявил об отказе в согласовании митинга на Манежной площади с заявленным числом участников до 100 тысяч человек. В качестве объяснения были упомянуты сохраняющиеся ограничения по коронавирусу.