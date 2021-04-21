В «Яблоке» заявляют о задержании в Москве члена партии Гончарова
Член федерального бюро партии "Яблоко" Кирилл Гончаров утверждает, что к его избирательному штабу в Москве в среду вечером приехала полиция с приказом задержать всех, кто там находится.
«К моему избирательному штабу в Кунцево приехали полицейские. Поступила информация, что кто-то из нас участвует в митингах, приказ задержать всех, кто в штабе», - написал Гончаров в своем Twitter.
Со своей стороны, пресс-секретарь "Яблока" Игорь Яковлев сообщил «Интерфаксу», что помимо Гончарова задержаны 16 волонтеров его избирательного штаба. По его словам задержание связано с анонимным звонком в полицию о планах политика и волонтеров участвовать в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального.
Ранее сообщалось, что в Москве задержан бывший депутат Госдумы Владимир Рыжков, занимавший пост вице-спикера. Причиной его задержания указывают репост в соцсетях призыва к участию в несогласованной массовой акции.
В российской столице в среду усилены меры безопасности в связи с ожидаемыми выступлениями в поддержку Навального. Москвичей предупредили о возможном закрытии станций метро, однако пока подземка функционирует в штатном режиме.
По данным СМИ, в эти минуты полиция перекрыла Манежную и Пушкинскую площади в центре столицы.
Накануне Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы объявил об отказе в согласовании митинга на Манежной площади с заявленным числом участников до 100 тысяч человек. В качестве объяснения были упомянуты сохраняющиеся ограничения по коронавирусу.
Аналогичные акции не были согласованы и в других городах России. В регионах задержано на данный момент более ста активистов, которые, несмотря на это, попытались выйти на улицы, передает «Свободная пресса».
В частности, задержания прошли в Улан-Удэ, Благовещенске, Магадане, Кемерово, Иркутске, Находке, Братске, Барнауле. В Екатеринбурге в поддержку Навального вышли не менее 5 тысяч человек. Такие данные сообщили URA.RU в региональном департаменте информационной политики. Колонну возглавил бывший мэр столицы Урала Евгений Ройзман. В городской Думе число участников оценили в 10 тысяч
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