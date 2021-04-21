Москвичей предупредили о возможном закрытии станций метро

Сотрудники МВД могут ввести ограничения у входов на станции столичного метрополитена сегодня вечером из-за несогласованной массовой акции протеста. Об этом информирует администрация московской подземки.

Сегодня в столице РФ усилены меры безопасности в связи с ожидаемыми выступлениями в поддержку Алексея Навального. Пока все станции и линии метро в Москве функционируют в штатном режиме.

Накануне Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы объявил об отказе в согласовании митинга на Манежной площади с заявленным числом участников до 100 тысяч человек. В качестве объяснения были упомянуты сохраняющиеся ограничения по коронавирусу.

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В департаменте предупредили об ответственности организаторов и активистов в случае попытки провести несогласованную акцию.

Аналогичные акции не были согласованы и в других городах России. В регионах задержано на данный момент более ста активистов, которые, несмотря на это, попытались выйти на улицы, передает «Свободная пресса».

В частности, задержания прошли в Улан-Удэ, Благовещенске, Магадане, Кемерово, Иркутске, Находке, Братске, Барнауле. В Екатеринбурге в поддержку Навального вышли не менее 5 тысяч человек. Такие данные сообщили URA.RU в региональном департаменте информационной политики. Колонну возглавил бывший мэр столицы Урала Евгений Ройзман. В городской думе число участников оценили в 10 тысяч.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Воскресенский
ТЕГИ:ПолицияАлексей НавальныйМетро
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