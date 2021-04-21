Москвичей предупредили о возможном закрытии станций метро

Сотрудники МВД могут ввести ограничения у входов на станции столичного метрополитена сегодня вечером из-за несогласованной массовой акции протеста. Об этом информирует администрация московской подземки.

Сегодня в столице РФ усилены меры безопасности в связи с ожидаемыми выступлениями в поддержку Алексея Навального. Пока все станции и линии метро в Москве функционируют в штатном режиме.

Накануне Департамент региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы объявил об отказе в согласовании митинга на Манежной площади с заявленным числом участников до 100 тысяч человек. В качестве объяснения были упомянуты сохраняющиеся ограничения по коронавирусу.