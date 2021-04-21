Бывший вице-спикер Госдумы Рыжков задержан в Москве за репост в соцсетях
Бывший депутат Государственной думы, занимавший пост вице-спикера Владимир Рыжков задержан силовиками в Москве в связи с репостом в социальных сетях по подозрению в призывах к несогласованной массовой акции. Об этом оппозиционный политик рассказал РБК.
По словам Рыжкова, сегодня утром к нему в квартиру явился старший оперуполномоченный района Хамовники майор Фролов и предложил проследовать в отдел ОВД в связи с административным правонарушением.
Экс-депутата держали в отделении более четырёх часов, пока оформляли протокол. Рыжков предполагает, что в дальнейшем его переправят в суд для назначения административного ареста.
По версии сотрудников МВД, он призывал к участию в сегодняшних новых несогласованных акциях в поддержку отбывающего заключение Алексея Навального. Речь идёт о перепосте в Twitter Рыжкова новости радиостанции «Эхо Москвы» о том, что штаб осуждённого оппозиционера призвал выйти на митинг. При этом, по словам экс-депутата, нигде в тексте нет никаких признаков организации или призыва.
Ранее в Москве задержали юриста ФБК (признан Минюстом иностранным агентом) Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш, которая содержится под домашним арестом.
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