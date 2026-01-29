Хинштейн рассказал о сломанных в результате ДТП ребрах

По его словам, также у него слованы три ребра и два поперечных отростка позвонка, что «не смертельно, но достаточно неприятно».

Хинштейн отметил, что реабилитация займет определённое время.

«Вместе с врачами буду делать всё, чтобы как можно быстрее подняться на ноги... а пока из больничной палаты продолжаю контролировать ситуацию в регионе», - заключил он.

Ранее Хинштейн рассказал, что во время поездки в Конышёвский район «машину занесло и выбросило на обочину», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

