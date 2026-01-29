По словам Бузуновой, большую роль играет тренд на развитие собственного бизнеса и оформление самозанятости.

«Мы видим в этом признак долгосрочных изменений. Часто это связано с тем, что люди могут переставать видеть устойчивый рост в каких-то своих профессиях и хотят измениться под бизнес-модели, которые сейчас есть. Плюс есть стабильный и заметный тренд на открытие бизнеса и самозанятость особенно среди молодежи. Также интерес к смене профессии не всегда напрямую связан с действием. Иногда это просто размышления», - уточнила она.

При этом Бузунова отметила, что смена карьеры требует тщательной подготовки, и дала несколько практических советов.

«Нужно понять цель смены работы и детально описать новый род деятельности: задачи, распорядок дня, уровень дохода. Далее нужно пообщаться с теми, кто уже работает в данной сфере, изучить вакансии, чтобы понять реальные требования работодателей. Потом можно составить таблицу обязанностей на новой должности, какие качества у вас есть, а какие навыки нужно приобрести. Потом нужно подготовить план перехода - когда увольняться с текущей работы. Идеально, если у вас уже есть предложение или какая-то финансовая подушка. Нужно также учитывать возможное временное снижение дохода. При поиске работы нужно сделать в резюме акценты на навыках, которые у вас уже есть и которые могут пригодиться в новой профессии. И нужно быть готовым к тому, чтобы на собеседовании внятно объяснить логику своего перехода из одной профессии в другую», - посоветовала она.

