Финансовая подушка: Как правильно уйти в новую профессию
При смене профессии надо быть готовым к временному понижению заработка, а также к обучению недостающим навыкам, напомнила НСН Мария Бузунова.
При смене работы женщины чаще всего смотрят в сторону более гибких профессий, например, маркетинга, а мужчины склонны выбирать сервис и предпринимательство. Об этом НСН рассказала руководитель службы внешних коммуникаций hh.ru Мария Бузунова.
Около 67% россиян в 2026 году намерены сменить сферу деятельности и начать работать по новой специальности, пишет ТАСС со ссылкой на исследования hh.ru. При этом наиболее сильно такое желание прослеживается у молодежи - 51% опрошенных в возрасте 18-24 года. Среди наиболее рассматриваемых направлений для перехода - собственный бизнес и самозанятость (11%). Бузунова раскрыла, какие сферы для перехода на другую работу рассматривают мужчины, а какие - женщины, и как на это влияет возрастной фактор.
«Стремление к смене профессии может быть у разных поколений по разным причинам. Например, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет выбирает бизнес и самозанятость. Старшее поколение 45+ чаще выбирают более рабочие специальности, так как они получали образование по рабочим специальностям и, возможно, хотят к ним вернуться. Интересно, что мужчины чаще выбирают производство, сервис, бизнес и ориентированы на предпринимательство, а женщины выбирают более стабильные, гибкие форматы, например, административные роли, бизнес, маркетинг», - раскрыла она.
По словам Бузуновой, большую роль играет тренд на развитие собственного бизнеса и оформление самозанятости.
«Мы видим в этом признак долгосрочных изменений. Часто это связано с тем, что люди могут переставать видеть устойчивый рост в каких-то своих профессиях и хотят измениться под бизнес-модели, которые сейчас есть. Плюс есть стабильный и заметный тренд на открытие бизнеса и самозанятость особенно среди молодежи. Также интерес к смене профессии не всегда напрямую связан с действием. Иногда это просто размышления», - уточнила она.
При этом Бузунова отметила, что смена карьеры требует тщательной подготовки, и дала несколько практических советов.
«Нужно понять цель смены работы и детально описать новый род деятельности: задачи, распорядок дня, уровень дохода. Далее нужно пообщаться с теми, кто уже работает в данной сфере, изучить вакансии, чтобы понять реальные требования работодателей. Потом можно составить таблицу обязанностей на новой должности, какие качества у вас есть, а какие навыки нужно приобрести. Потом нужно подготовить план перехода - когда увольняться с текущей работы. Идеально, если у вас уже есть предложение или какая-то финансовая подушка. Нужно также учитывать возможное временное снижение дохода. При поиске работы нужно сделать в резюме акценты на навыках, которые у вас уже есть и которые могут пригодиться в новой профессии. И нужно быть готовым к тому, чтобы на собеседовании внятно объяснить логику своего перехода из одной профессии в другую», - посоветовала она.
Ранее Бузунова раскрыла НСН, что подростки больше всего сегодня могут заработать в доставке, общепите и работая административным персоналом, так как доход там зависит от отработанных часов.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мороз и пробки: В Москве побит третий метеорологический рекорд за месяц
- Хинштейн рассказал о сломанных в результате ДТП ребрах
- Финансовая подушка: Как правильно уйти в новую профессию
- Критик Соседов объяснил рост спроса на концерты Долиной
- Посольство: Пропавших в Египте россиян нашли
- «Работаю в России!»: Губерниев заявил, что санкции ЕС ему никак не помешают
- «От Сукачева до Богомолова»: Михаил Барщевский о «думающем» театре и культурном коде
- СМИ: Владельцем аэропорта Домодедово стала структура Шереметьево
- Работа на десятилетия: Что мешает созданию Палестинского государства
- Кадыров посоветовал Украине соглашаться на все условия России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru