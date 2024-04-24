В Воронежской области уничтожили еще один украинский беспилотник

По его словам, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Однако части беспилотника упали на территории частного домовладения в одном из сел, на месте падения обнаружена воронка площадью около 1 кв. метра. Отмечается, что в доме повреждены стекла, посечена кровля и разрушена беседка.

Ранее в области была также пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

