В Воронежской области уничтожили еще один украинский беспилотник

Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили в Воронежской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.

СМИ: Под Ульяновском нашли и обезвредили упавший беспилотник

По его словам, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Однако части беспилотника упали на территории частного домовладения в одном из сел, на месте падения обнаружена воронка площадью около 1 кв. метра. Отмечается, что в доме повреждены стекла, посечена кровля и разрушена беседка.

Ранее в области была также пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры