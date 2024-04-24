В Воронежской области уничтожили еще один украинский беспилотник
Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожили в Воронежской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.
По его словам, согласно предварительным данным, никто не пострадал. Однако части беспилотника упали на территории частного домовладения в одном из сел, на месте падения обнаружена воронка площадью около 1 кв. метра. Отмечается, что в доме повреждены стекла, посечена кровля и разрушена беседка.
Ранее в области была также пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru