В Воронежской области сбили беспилотник

Беспилотный летательный аппарат уничтожен в Воронежской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.

Минобороны РФ: Три беспилотника сбили над Белгородской областью

Он обнаружен и уничтожен дежурными средствами ПВО и силами РЭБ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

В Минобороны России заявили, что около 23.00 мск пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.

Ранее в белгородском селе Волоконовка произошел пожар после атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:УкраинаБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры