В Воронежской области сбили беспилотник
24 апреля 202400:30
Беспилотный летательный аппарат уничтожен в Воронежской области, сообщил в Telegram глава региона Александр Гусев.
Он обнаружен и уничтожен дежурными средствами ПВО и силами РЭБ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.
В Минобороны России заявили, что около 23.00 мск пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.
Ранее в белгородском селе Волоконовка произошел пожар после атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru