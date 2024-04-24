В Воронежской области сбили беспилотник

Он обнаружен и уничтожен дежурными средствами ПВО и силами РЭБ. По предварительным данным, пострадавших и разрушений на земле нет.

В Минобороны России заявили, что около 23.00 мск пресечена попытка Украины совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа.

Ранее в белгородском селе Волоконовка произошел пожар после атаки ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

