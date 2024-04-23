СМИ: Под Ульяновском нашли и обезвредили упавший беспилотник
Беспилотник самолетного типа обнаружили в зоне сельскохозяйственного производственного кооператива в Ульяновской области. Аппарат был обезврежен, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По данным собеседника агентства, БПЛА нашли в субботу, 20 апреля.
«Среагировали все силовые службы... Аппарат был обезврежен саперами», — отметил источник, добавив, что в понедельник беспилотник был вывезен.
Силовые ведомства не предоставили официальной информации об инциденте.
Накануне средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью, напоминает RT.
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