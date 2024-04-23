СМИ: Под Ульяновском нашли и обезвредили упавший беспилотник

Половодье в Тюменской области растянется на 2-3 недели СМИ: Беспилотник самолетного типа обнаружен и обезврежен в Ульяновской области МВД предложило оборудовать детские лагеря укрытиями от беспилотников Центр Хруничева выполнил обязательства по контракту с Boeing по эксплуатации модуля МКС «Заря» В Сочи строят муниципальный приют для сельскохозяйственных животных