СМИ: Под Ульяновском нашли и обезвредили упавший беспилотник

Беспилотник самолетного типа обнаружили в зоне сельскохозяйственного производственного кооператива в Ульяновской области. Аппарат был обезврежен, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

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По данным собеседника агентства, БПЛА нашли в субботу, 20 апреля.

«Среагировали все силовые службы... Аппарат был обезврежен саперами», — отметил источник, добавив, что в понедельник беспилотник был вывезен.

Силовые ведомства не предоставили официальной информации об инциденте.

Накануне средства ПВО уничтожили беспилотник над Белгородской областью, напоминает RT.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиУльяновская Область

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