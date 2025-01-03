В Воронежской области подавлены несколько беспилотников
В Воронежской области подавлены несколько беспилотников, сообщил губернатор региона Александр Гусев.
По его словам, в результате инцидента никто не пострадал, однако при падении БПЛА незначительные повреждения получили здания двух предприятий. На месте ЧП работают оперативные службы.
Глава региона также напомнил о недопустимости фото и видео съемки работы российских средств ПВО, а также мест падения дронов.
Ранее Минобороны отчиталось, что за неделю армия России нанесла массированный и 12 групповых ударов по объектам украинского ОПК и пунктам дислокации зарубежных наемников, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru