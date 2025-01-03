ВС РФ за неделю нанесли массированный и 12 групповых ударов по территории Украины
За неделю нанесены массированный и 12 групповых ударов по объектам ОПК Украины, а также пунктам дислокации иностранных наемников, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве также отчитались о взятии в плен 46 украинских военных за минувшую неделю.
Кроме того, за неделю российские средства ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ, три авиабомбы Hammer, 33 реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также 559 беспилотников.
Ранее, говоря о возможностях российских средств ПВО, генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявлял «Радиоточке НСН», что ПВО РФ нашли практическое противоядие против Storm Shadow и ATACMS.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru