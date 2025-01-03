В российском оборонном ведомстве также отчитались о взятии в плен 46 украинских военных за минувшую неделю.

Кроме того, за неделю российские средства ПВО сбили самолет Су-27 ВСУ, три авиабомбы Hammer, 33 реактивных снаряда HIMARS и «Ураган», а также 559 беспилотников.

Ранее, говоря о возможностях российских средств ПВО, генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявлял «Радиоточке НСН», что ПВО РФ нашли практическое противоядие против Storm Shadow и ATACMS.

