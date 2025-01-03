Брянск, Белгород, Ростов: ПВО сбили 22 украинских дрона над территорией России
За минувшую ночь российские средства ПВО сбили 22 дрона ВСУ над шестью российскими регионами.
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 22 украинских беспилотника над территорией РФ за прошедшую ночь, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве уточнили, что 10 БПЛА были сбиты над Брянской областью, по четыре — над Орловской и Ростовской областями, два — над Белгородской областью и по одному — над Волгоградской и Липецкой областями.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотник атаковал село Ясные Зори Белгородского района. В результате обстрела со стороны ВСУ пострадал мирный житель.
«Мужчину с минно-взрывной травмой и ранением ноги в тяжёлом состоянии бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 г. Белгорода. Пострадавшему оказывается вся необходимая помощь», - сообщил глава региона.
Глава Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал что с вечера четверга над территорией региона обезврежено 10 БПЛА. Первый дрон уничтожили в четверг вечером. Об уничтожении еще пяти беспилотников Богомаз сообщил в своем Telegram-канале около 2:30. Позже он добавил, что сбито еще три БПЛА самолетного типа, а затем еще один беспилотник. Пострадавших и разрушений, по данным властей, нет.
В свою очередь врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что дроны ВСУ сбили в Каменском и Усть-Донецком районах региона, напоминает журнал «Профиль».
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также сообщил об уничтожении беспилотника в Городищенском районе региона.
«Сегодня, 3 января, на территории Волгоградской области в Городищенском районе силами ПВО министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», - приводит слова Бочарова администрация Волгоградской области.
Кроме того, за минувшую ночь в ДНР предотвратили теракт ВСУ на одной из узловых подстанций, питающей районы Донецка, Макеевки и промпредприятия, напоминает RT. По данным ФСБ, бойцы ВСУ запустили в сторону мирного инфраструктурного объекта БПЛА с более 15 килограммами взрывчатки.
ВСЕМОГУЩИЕ ПВО
Говоря о возможностях российских средств ПВО, генерал-майор авиации, герой России Сергей Липовой заявлял «Радиоточке НСН», что ПВО РФ нашли практическое противоядие против Storm Shadow и ATACMS.
«Российские ПВО чисто практически нашли противоядие против Storm Shadow и ATACMS. Но дело в том, что их не будут запускать по одной, их будут запускать в комплексной группе с кучей ракет-обманок, с более мелкими ракетами, с кучей отвлекающих целей. Они ожидают, что ПВО якобы отвлекутся на ложные цели, а настоящие ракеты проскочат. Сбивать мы можем легко, но как они будут запускаться – вопрос. Точное количество, сколько там уже этих ракет и сколько могут поставить, никто не скажет. Но сообщалось, что и в США их осталось очень мало. А США в состоянии войны с Китаем фактически, да и на Ближний Восток нужно поставлять ракеты. Не думаю, что на Украине эти ракеты остались, Киев не думает о завтрашнем дне, думают, что выпросят еще при необходимости», - сказал он.
Кроме того, по словам Липового, переданные Украине разрекламированные F-16 являются такой же целью для российских систем ПВО, как обычные беспилотники.
РОССИЙСКИЙ ОТВЕТ
В связи с регулярными попытками украинской стороны совершать террористические акты на территории России глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что России придется отказаться от своего одностороннего моратория на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности, поскольку на сегодняшний день он практически нежизнеспособен, напоминает телеканал РЕН ТВ. Лавров указал на то, что США «высокомерно проигнорировали» предостережения со стороны РФ и Китая, перейдя на практике к развертыванию вооружений указанного класса в разных регионах мира.
Российской стороне есть чем отвечать на атаки Киева по территориям России. Так, член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил НСН, что как только будут готовы серийные новейшие баллистические гиперзвуковые ракеты «Орешник», то РФ будет отвечать на каждую наглую выходку ВСУ.
«Они ATACMS и употребляют, никакие доводы на них не действуют. Владимир Владимирович предложил устроить дуэль, но речь-то идет о ракетах средней дальности, что более серьезно, чем ATACMS. Я думаю, что как только будут готовы серийные «Орешники», то мы будет отвечать на каждую наглую выходку фашистов. Поводов накопилось, за Кириллова нужно отомстить и все остальное», - заявил Соболев.
В свою очередь военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов заявлял, что российской стороне необязательно бить по объектам на Украине сразу «Орешником», система «Искандер» вполне справится с поставленными задачами.
«Сейчас необязательно бить «Орешником». «Искандер» вполне может помочь, планирующие управляемые ракеты тоже отлично достигают своих целей. В общем, разные средства хороши. У нас помимо «Орешника» много всего есть, чего все привязались к нему. Мне не известно, сколько ракет для «Орешника» у нас сделано», - сказал собеседник НСН.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что российская ракетная система «Искандер» является аналогом всех трех модификаций американских ATACMS, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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