Глава Брянской области Александр Богомаз ранее сообщал что с вечера четверга над территорией региона обезврежено 10 БПЛА. Первый дрон уничтожили в четверг вечером. Об уничтожении еще пяти беспилотников Богомаз сообщил в своем Telegram-канале около 2:30. Позже он добавил, что сбито еще три БПЛА самолетного типа, а затем еще один беспилотник. Пострадавших и разрушений, по данным властей, нет.

В свою очередь врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь заявлял, что дроны ВСУ сбили в Каменском и Усть-Донецком районах региона, напоминает журнал «Профиль».

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров также сообщил об уничтожении беспилотника в Городищенском районе региона.



«Сегодня, 3 января, на территории Волгоградской области в Городищенском районе силами ПВО министерства обороны России был перехвачен и нейтрализован БПЛА. Пострадавших, а также повреждений гражданских и военных объектов нет», - приводит слова Бочарова администрация Волгоградской области.

Кроме того, за минувшую ночь в ДНР предотвратили теракт ВСУ на одной из узловых подстанций, питающей районы Донецка, Макеевки и промпредприятия, напоминает RT. По данным ФСБ, бойцы ВСУ запустили в сторону мирного инфраструктурного объекта БПЛА с более 15 килограммами взрывчатки.