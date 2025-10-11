В Волгоградской области из-за атаки дронов пострадал человек

Массированную атаку беспилотников отражают в Волгоградской области, из-за ударов пострадал один человек. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Как отметил глава области, на улице 50 лет Октября в Волгограде из-за обломков БПЛА было повреждено остекление в трех многоквартирных домах, зданиях школы и детского сада.

«Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет», — указал Бочаров.

Ранее в селе Новая Таволжанка Белгородской области восьмилетняя девочка получила тяжелые ранения в результате удара украинского дрона по частному дому.

