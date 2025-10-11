В Волгоградской области из-за атаки дронов пострадал человек
Массированную атаку беспилотников отражают в Волгоградской области, из-за ударов пострадал один человек. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.
Как отметил глава области, на улице 50 лет Октября в Волгограде из-за обломков БПЛА было повреждено остекление в трех многоквартирных домах, зданиях школы и детского сада.
«Врачи оказывают медицинскую помощь мужчине пенсионного возраста, получившему ранения осколками оконного стекла, — угрозы для жизни нет», — указал Бочаров.
Ранее в селе Новая Таволжанка Белгородской области восьмилетняя девочка получила тяжелые ранения в результате удара украинского дрона по частному дому.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Ким Чен Ын попросил Медведева передать привет Путину
- В Волгоградской области из-за атаки дронов пострадал человек
- Трамп заявил о консенсусе по большинству положений плана по Газе
- При пожаре в пятиэтажке в Красноярском крае погиб человек
- Картаполов ответил на вопрос о новом оружии России
- В Румынии опровергли сообщения об импорте страной энергоносителей из России
- Трамп сообщил, что не отменил встречу с Си Цзиньпином
- В Красноярском крае загорелась пятиэтажка на 2000 «квадратов»
- Сборная России по футболу обыграла команду Ирана со счетом 2:1
- Биткоин упал ниже $105 тысяч впервые с июня
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru