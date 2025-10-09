При атаке украинского дрона в Белгородской области ранен ребенок
Восьмилетняя девочка получила тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника по частному дому в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.
По предварительным данным, ребенок получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения головы.
Бойцы местной самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказали экстренную помощь.
В дальнейшем девочку направят в детскую областную клиническую больницу для дополнительного обследования и лечения, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- При атаке украинского дрона в Белгородской области ранен ребенок
- Трамп заявил о предстоящей поездке в Египет для подписания соглашения по Газе
- Туристический автобус из Ставрополья попал в аварию в Абхазии, есть погибший
- «Не может быть!»: Затулин не поверил в восстановление «союзничества» РФ и Баку
- Ни денег, ни просмотров: Тренд на микродрамы в России назвали преждевременным
- Следствие просит арестовать блогера Сюткина по делу о фейках о ВС РФ
- Трамп заявил, что следующим после Газы урегулируют конфликт на Украине
- Бывший замначальника ГИБДД Челябинска арестован по делу о взятках
- ВСУ подорвали аммиакопровод «Тольятти-Одесса»
- Торговые центры поспорили с Госдумой из-за контактных зоопарков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru