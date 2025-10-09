При атаке украинского дрона в Белгородской области ранен ребенок

Восьмилетняя девочка получила тяжелые ранения в результате удара украинского беспилотника по частному дому в селе Новая Таволжанка Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По предварительным данным, ребенок получил минно-взрывную и открытую черепно-мозговую травмы, а также осколочные ранения головы.

Бойцы местной самообороны доставили пострадавшую в Шебекинскую центральную районную больницу, где ей оказали экстренную помощь.

В дальнейшем девочку направят в детскую областную клиническую больницу для дополнительного обследования и лечения, передает «Радиоточка НСН».

