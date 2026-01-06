Госдума: В России появится новая памятная дата в 2026 году
День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного во время Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, появится в России в 2026 году. Об этом сообщили в Госдуме.
«В 2026 году в России появится новая памятная дата: 19 апреля - День памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны», - отметили в нижней палате парламента.
Соответствующий закон вступил в силу с 1 января.
Кроме того, с 2026 года некоммерческие организации, которые занимаются увековечением памяти жертв геноцида народа СССР в годы войны, смогут получать статус социально ориентированных. Это позволит структурам претендовать на государственную и муниципальную поддержку.
В декабре президент Владимир Путин подписал закон об установлении Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками.
